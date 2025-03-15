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Общество

Илианна Петрова побывала на съёмочной площадке фильма «Семь вёрст до рассвета»

Врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова посетила съёмочную площадку фильма «Семь вёрст до рассвета» в Невельском районе. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Илианна Петрова побывала на съёмочной площадке фильма «Семь вёрст до рассвета». Фото здесь и далее: Илианна Петрова

«Съёмочная локация примерно там, где происходили события 1942 года, сильный актёрский состав (Фёдор Добронравов, Мария Шукшина, Наталья Суркова, Сергей Кемпо, Артём Быстров и другие), красивейшая природа позволяют получить уникальные, неповторимые кадры, которые необходимы для полного погружения зрителя в атмосферу фильма», – подчеркнула она.

Илианна Петрова также напомнила, что «Семь вёрст до рассвета» – это военная драма, рассказывающая о подвиге самого пожилого Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, уроженца Псковской земли, который зимой 1942 года повторил подвиг Ивана Сусанина и вывел подразделения немецких стрелков под огонь пулемётчиков Красной армии.

«С нетерпением ждём премьеры!» – заключила врио председателя комитета по культуре.

Ранее стали известны подробности съёмок кинокартины. Кроме того, режиссёр фильма поделился, почему была выбрана именно Псковская область. Также о своих эмоциях по поводу съёмок рассказал актёр Фёдор Добронравов.

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