Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ограничения на посещения пациентов введены в Псковской областной детской больнице

Ограничения на посещения пациентов введены в Псковской областной детской клинической больнице, сообщил корреспонденту ПАИ главный врач медучреждения Евгений Васильев.

Фото: ПАИ

«Ограничительные мероприятия являются обычной практикой работы учреждений здравоохранения, в том числе детской областной клинической больницы в период эпидемии или подъема заболеваемости. В частности, в настоящее время в детской областной клинической больнице в ряде отделений действует карантин по ветряной оспе, а также введены ограничительные мероприятия в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом», – сообщил Евгений Васильев.

«Конечно же, мы не стараемся оградить полностью детей от посетителей: больной всегда выздоравливает быстрее, когда его посещают близкие», – при этом отметил главврач.

«Подобного рода мероприятия приносят свои плоды, заболеваемость довольно быстро спадает. Поэтому надеемся, что эти ограничения будут действовать недолго», – сказал Евгений Васильев.

Напомним, в Псковской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. На дистанционное обучение перешли образовательные учреждения в Великих Луках, Великолукском районе и Куньинском районе, на дистанционный режим работы переведены учреждения допобразования в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 марта 2025

Светлана Баранова: «Серебряное ожерелье» дает туристам возможность ближе узнать Псковскую область
18 марта 2025

ФНПР рекомендовала переизбрать Игоря Иванова председателем Псковского облсовпрофа
18 марта 2025

Приём заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон» продлён до 23 марта
18 марта 2025

Ограничения на посещения пациентов введены в Псковской областной детской больнице
18 марта 2025

Псковичи могут стать зрителями соревнований по ликвидации последствий ДТП
18 марта 2025

До +11 градусов прогнозируют в Псковской области 19 марта
18 марта 2025

Программа развития ПсковГУ победила в конкурсе «Приоритет-2030» Минобрнауки
18 марта 2025

Екатерина Гончарова: Воссоединение России и Крыма – один из символов возрождения страны на мировой арене

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...