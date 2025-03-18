Ограничения на посещения пациентов введены в Псковской областной детской больнице

12:47, 18 марта 2025, ПАИ

Ограничения на посещения пациентов введены в Псковской областной детской клинической больнице, сообщил корреспонденту ПАИ главный врач медучреждения Евгений Васильев.

«Ограничительные мероприятия являются обычной практикой работы учреждений здравоохранения, в том числе детской областной клинической больницы в период эпидемии или подъема заболеваемости. В частности, в настоящее время в детской областной клинической больнице в ряде отделений действует карантин по ветряной оспе, а также введены ограничительные мероприятия в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом», – сообщил Евгений Васильев.

«Конечно же, мы не стараемся оградить полностью детей от посетителей: больной всегда выздоравливает быстрее, когда его посещают близкие», – при этом отметил главврач.

«Подобного рода мероприятия приносят свои плоды, заболеваемость довольно быстро спадает. Поэтому надеемся, что эти ограничения будут действовать недолго», – сказал Евгений Васильев.

Напомним, в Псковской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. На дистанционное обучение перешли образовательные учреждения в Великих Луках, Великолукском районе и Куньинском районе, на дистанционный режим работы переведены учреждения допобразования в Пскове.