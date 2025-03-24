О китайском автопроме: руководитель отдела продаж автосалона РРТ Александр Поповкин стал гостем «Серебряного дождя». Главное

18:27, 24 марта 2025, ПАИ

Руководитель отдела продаж автосалона РРТ Александр Поповкин стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 марта.

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