О китайском автопроме: руководитель отдела продаж автосалона РРТ Александр Поповкин стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Руководитель отдела продаж автосалона РРТ Александр Поповкин стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 марта.
Главное:
- при покупке большинство людей выбирают сегмент кроссоверов как городского, так и загородного типа. Гость студии рассказал, что некоторые клиенты ездят на этих автомобилях даже на Камчатку и в Сочи;
- обслуживание некоторых европейских автомобильных брендов, которые ушли из России, ещё ведётся, но уже в упрощённой форме;
- цены на автомобили останутся прежними и уже не упадут. За пять лет работы Александр Поповкин не помнит ни одного случая, когда цены падали даже на рубль;
- в прошлом году россиянам продали более 160 тысяч моделей китайских автомобилей;
- при выборе автомобиля люди боятся пробной поездки – её выбирают всего лишь 70 % клиентов, а остальные люди стараются этого избежать. Эксперт настоятельно рекомендует не отказываться от возможности оценить машину в действии;
- цена машины не может поменяться моментально вслед за экономическими изменениями, так как закупка автомобилей компанией происходит значительно раньше каких-то перемен;
- около 90 % сделок на покупку машины осуществляется в кредит, однако рассрочка намного выгоднее. Александр Поповкин рассказал, что можно взять автомобиль в рассрочку с первоначальным взносом от 40 %, а оставшиеся средства положить на депозит;
- сегодня приобрести машину можно даже онлайн. Через официальный сайт автодилера покупатель может забронировать понравившийся автомобиль или рассчитать его стоимость;
- идут разговоры о возврате зарубежных автомобильных предприятий на российский рынок, однако ничем толковым они не заканчиваются. Сейчас для ушедших брендов созданы такие условия, в которых в ближайшие пять лет те не смогут вернуться на российский рынок;
- в Пскове хорошо работает сарафанное радио – гость программы вспомнил случай с двумя покупателями, которые купили китайские автомобили по совету друга;
- по сделке на условиях trade In можно получить скидку 150–250 тысяч рублей. Одному из клиентов Александра Поповкина снизили сумму нового автомобиля на 150 тысяч рублей за 30-летний «Москвич»;
- в нашем городе сложно дать какую-то перспективу в отношении электромобилей, так как город у нас исторический и трудно адаптировать его под те же самые зарядочные станции для таких машин;
- как только автомобиль выезжает за пределы дилерского центра, его стоимость падает примерно на 15 %, но это не делает их неликвидными – на вторичном рынке некоторые модели китайских автомобилей заняли второе место по продажам;
- в России есть перспективы стабилизации китайского авторынка, и даже если цена не упадёт, она останется прежней, а поддержка со стороны производителя будет только улучшаться.
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О китайском автопроме: руководитель отдела продаж автосалона РРТ Александр Поповкин стал гостем «Серебряного дождя». Главное
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