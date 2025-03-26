Надежда Васильева прокомментировала обновление комплекса мер поддержки участников СВО и членов их семей

19:35, 26 марта 2025, ПАИ

В России обеспечено приоритетное право участников СВО на медпомощь и получение образования, а также организовано автоматическое назначение дополнительных выплат для них. Об этом заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин во время презентации ежегодного доклада о работе исполнительной власти в Государственной Думе сегодня, 26 марта. По итогам выступления главы правительства руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе Надежда Васильева прокомментировала существующую ситуацию с предоставлением мер поддержки в Псковской области.

«Очень ждали мы выступления главы Правительства России с информацией об актуализации и обновлении мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. И те изменения, о которых сказал Михаил Мишустин, – это, безусловно, хороший шаг в вопросе обеспечения комплексной поддержки не только для тех участников, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, но и для тех, кто ведёт деятельность по защите нашего государства на приграничных территориях», – отметила Надежда Васильева.

По её словам, в филиал фонда уже поступали обращения по поводу получения удостоверения ветерана боевых действий для бойцов, выполняющим задачи на территории Курской области. «Поэтому подписание законопроекта восстановит справедливость в получении этого статуса для всех, кто защищает наше Отечество», – добавила она.

Напомним, в Псковской области реализуется региональная кадровая программа «Герои земли Псковской». В программе участвуют участники и ветераны спецоперации. О работе фонда «Защитники Отечества» в Псковской области и реализации региональной кадровой программы Надежда Васильева расскажет в прямом эфире ЦУР 27 марта.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал поддержку участников СВО приоритетным и крайне чувствительным направлением.