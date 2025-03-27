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Общество

Создателей вредоносной программы Mamont задержали правоохранители

Сотрудники Министерства внутренних дел России задержали троих предполагаемых создателей вредоносной программы Mamont, которая позволяет переводить деньги с банковских карт. Об этом 27 марта сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленники разработали вредоносное программное обеспечение Mamont. Оно распространялось через Telegram-каналы в виде безопасных мобильных приложений и видеофайлов. После заражения устройств преступники могли использовать СМС-банкинг для перевода денег с карт жертв.

«Средства зачислялись на подконтрольные абонентские номера операторов сотовой связи и электронные кошельки», — сообщила Волк в своём телеграм-канале.

По оперативным данным, хакеры причастны к совершению более 300 киберпреступлений, сообщает «Газета.Ru».

В ходе обысков у троих подозреваемых жителей Саратова были изъяты сервер, компьютерная техника, носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации) и 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Ранее сообщалось, что 600 миллионов рублей лишились жители Псковской области в 2024 году в результате действий IT-мошенников.

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