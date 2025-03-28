Депутаты гордумы поздравили Александра Котова с присвоением звания «Почетный гражданин Псковской области»

10:58, 28 марта 2025, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы поздравили председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова с присвоением звания «Почетный гражданин Псковской области».

Многолетний вклад в развитие региона, компетентность и профессионализм, а также активная жизненная позиция председателя облсобрания отмечены признательностью и уважением жителей Псковской области, подчеркнули депутаты.

Они также пожелали Александру Котову счастья, благополучия, здоровья, неутомимой жизненной энергии и бодрости духа.

Ранее с присвоением звания «Почётный гражданин Псковской области» Александра Котова также поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин.

Напомним, что в четверг, 27 марта, депутаты Псковского областного Собрания на 43-й сессии путём тайного голосования поддержали инициативу региональной Общественной палаты о присвоении спикеру Собрания Александру Котову звания «Почётный гражданин Псковской области».