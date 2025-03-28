Почёт и уважение: политики Псковской области поздравили Александра Котова с новым званием

11:32, 28 марта 2025, ПАИ

Председателю Псковского областного Собрания Александру Котову присвоено звание «Почётный гражданин Псковской области». За это решение на сессии Собрания 27 марта проголосовал 21 из 23 депутатов.

Звание «Почётный гражданин Псковской области» учреждено в 2018 году, а первым почётным гражданином в Псковской области стал первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов. Также звания «Почётный гражданин Псковской области» удостоен бывший глава Псковской митрополии митрополит Тихон (Шевкунов).

В своём поздравлении губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что Александр Котов возглавляет региональный парламент с 2011 года. «Его принципиальность, мудрость и внимательное отношение к людям помогают успешно решать любые задачи, которые стоят перед законодательным органом. К мнению спикера прислушиваются, его позиция остаётся решающей, а авторитет – непререкаемым», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что вклад Александра Котова в развитие области нельзя переоценить. «Искренне, от души и с полной самоотдачей он делает всё, чтобы изменить регион к лучшему, подавая пример депутатам, представителям органов власти всех уровней, жителям области. Пусть высокое звание вдохновляет на новые профессиональные свершения! Рад, что мы вместе в одной команде», – добавил губернатор.

Глава Пскова Борис Елкин в поздравлении в адрес председателя областного Собрания заметил, что Александр Котов всегда ставит интересы людей на первое место. «Каждый день он работает ради улучшения жизни наших земляков, и присвоение звания «Почётный гражданин Псковской области» является тому подтверждением», – сказал Борис Елкин.

Он также отметил, что благодаря своим личным качествам Александр Котов прошёл профессиональный путь от инженера в родном Стругокрасненском районе до председателя Псковского областного Собрания депутатов.

«Его путь – это история упорства, профессионализма и верности родной земле. В каждой должности он проявлял себя как ответственный и целеустремлённый лидер, способный принимать взвешенные решения и достигать поставленных целей. Поздравляю вас, Александр Алексеевич, с заслуженным званием и уверен, что этот почётный титул придаст дополнительный импульс для новых начинаний. Рад, что работаю с вами в одной команде», – добавил Борис Елкин.

Вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков отметил, что Александр Котов всю свою трудовую деятельность посвятил Псковской области. «Переоценить его вклад в развитие региона очень сложно. Он, безусловно, достоин этой высокой награды», – подчеркнул Александр Братчиков.

Депутат от «Справедливой России» Олег Брячак обратил внимание, что в Собрании собрались люди разных взглядов, но этот факт не мешает здоровой дискуссии, без скандалов и кидания друг в друга стаканами. «Во многом это заслуга председателя. А от конструктивного диалога выигрывают люди. Это человек, на которого можно равняться», – отметил Олег Брячак.

Депутат от ЛДПР Антон Минаков перед голосованием за присвоение Александру Котову почётного звания заявил, что это решение, в котором он уверен и поддерживает на 100%. «Голосую искренне и поддерживаю обеими руками», – добавил Антон Минаков.

«Это человек земли. Он разбирается во всех тонкостях, с полуслова понимает проблематику. У него многому можно поучиться всем нам», – добавил единорос Армен Мнацаканян.

Александр Котов родился 10 апреля 1961 года в посёлке Струги Красные Псковской области.

В 1983 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация земледелия», инженер-механик.

В 2003 году окончил Северо-Западную академию госслужбы по специальности «юриспруденция».

С 1983 по 1987 год – главный инженер колхоза «Революция» Стругокрасненского района. С 1987 по 1988 год – заместитель председателя – директор ремонтно-технического предприятия РАПО. С 1988 по 1990 год руководил предприятием «Агропромсервис».

С 1991 по 1995 год являлся заместителем главы администрации Стругокрасненского района – начальником управления сельского хозяйства. С 1995-го и на протяжении 8 лет возглавлял Стругокрасненский район.

В 2003 году был назначен заместителем губернатора Псковской области.

4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по одномандатному округу. С тех пор постоянно переизбирается депутатом регионального парламента. С 2016 года депутаты избирают его председателем Собрания.

С 7 июня 2018 года по 14 ноября 2019 года – председатель Парламентской ассоциации Северо-Запада России, с 14 ноября 2019-го – заместитель председателя ПАСЗР. Входит в состав комиссии Совета законодателей РФ по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству и комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества​.