Псковичам рассказали, как обработать свой дачный участок от клещей

14:06, 28 марта 2025, ПАИ

Как обработать свой дачный участок от клещей, рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Борьбу с паукообразными следует начинать со сходом первого снега весной. Можно обратиться в спецорганизацию или сделать обработку самостоятельно, соблюдая правила безопасности, порекомендовали специалисты.

В лидерах по обработке – использование акарицидных препаратов. Они убивают взрослых особей и личинок, предотвращая их размножение, а также мух, комаров и ос, пояснили в ведомстве.

Разрешены средства по борьбе с иксодовыми клещами в природных биотопах, прошедшие процедуру государственной регистрации и включенные в реестр свидетельств о государственной регистрации. В их составе есть перметрин, дельтаметрин и цифлутрин.

Перед применением химических средств необходимо внимательно изучить инструкцию. Важно надеть защитную экипировку, предупредить соседей, убедиться в том, что территория очищена от лишней растительности, сухой травы и мусора. Запрещается проводить обработку ближе чем в 500 метрах от рыбохозяйственных и питьевых водоёмов, а после неё стоит помыться с мылом и провести уборку: вымыть лавочки, столы, качели и детские песочницы концентрированным раствором кальцинированной соды.

Кроме того, людям и животным не стоит находиться в зоне обработки не менее трёх часов. Полный допуск разрешается через три дня, напомнили в Роспотребнадзоре.

При проявлении признаков отравления следует выпить два стакана воды и съесть десять таблеток активированного угля, а затем обратиться за медпомощью.

Клещи могут быть переносчиками таких заболеваний, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма, напомнили в ведомстве.

Напомним, первый укус клеща в Псковской области в 2025 году зарегистрировали 8 марта. С 20 по 26 марта в медучреждения региона за помощью после укусов клещей обратилось пять человек.