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Общество

Как защитить себя от клещей: советы облздрава

Как защитить себя от клещей, рассказали ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: ПАИ

Из-за тёплой погоды клещи проснулись раньше обычного. В Псковской области уже зафиксировали несколько укусов этих паукообразных, первый – 8 марта.

Клещи создают опасность из-за своей способности передавать серьёзные инфекции, например клещевой вирусный энцефалит.

Чтобы защитить себя от клещей, необходимо носить закрытую одежду, использовать защитные спреи перед походом в лес или парк, тщательно осматривать одежду после выезда на природу или работы на дачном участке.

Также можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Для записи на вакцинацию необходимо позвонить по телефону (8 8112) 29-41-22 (ежедневно с 9:00 до 19:00).

Проведение диагностики крови и самого клеща после укуса проводится в инфекционной больнице на улице Доставалова, 14 в Пскове и на Октябрьском проспекте, 127 в Великих Луках.

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