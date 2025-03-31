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Экономика

Глава Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова поучаствовала в «Бизнес-ланче». Главное

Генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова рассказала в программе «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM) о предстоящей выездной стажировке «Федеральная практика» Минпромторга и выставке промышленности региона.

Екатерина Ершова. Фото: ПАИ

Главное:

  • на «Федеральную практику» в Пскове уже зарегистрировано 400 участников со всего Северо-Запада: представители органов федеральной и региональной власти, промышленники;
  • «Федеральная практика» – это более десятка общих тематических сессий и секций, возможность дискуссии и «горячих» контактов»;
  • в проведении «Федеральной практики» региональный Фонд инвестразвития видит возможность работы с потенциальными инвесторами. Например, один из них приедет на событие заранее и ему покажут инвестплощадки;
  • в «Федеральной практике» в качестве спикеров примут участие топ-менеджеры Минпромторга;
  • участники выставки промышленности Псковской области, узнавая, кто и что собирается на неё вести, вступают в конкуренцию друг с другом и креативно подходят к выбору экспонатов для выставки;
  • экспонаты промышленной выставки будут представлены и на улице: не все они поместятся внутри «Простории», где пройдет выставка;
  • выставка промышленности будет работать 3 и 4 апреля и будет открыта абсолютно для всех. На неё стоит прийти всей семьёй;
  • рассматривается возможность проведения ещё одной промышленной выставки в Псковской области в этом году. В качестве площадки будет выбран не Псков;
  • производственные выставки могут стать ежегодной традицией Псковской области;
  • большие выставочные пространства для подобных мероприятий в регионе в дефиците, их не хватает, однако капитально строить условный «ПсковЭкспо» неэффективно – как минимум с точки зрения экономической конъюнктуры и дальнейших расходов на содержание;
  • число представленных в каталоге производителей Псковской области компаний увеличилось почти вдвое.
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