Глава Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова поучаствовала в «Бизнес-ланче». Главное
Генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова рассказала в программе «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM) о предстоящей выездной стажировке «Федеральная практика» Минпромторга и выставке промышленности региона.
Главное:
- на «Федеральную практику» в Пскове уже зарегистрировано 400 участников со всего Северо-Запада: представители органов федеральной и региональной власти, промышленники;
- «Федеральная практика» – это более десятка общих тематических сессий и секций, возможность дискуссии и «горячих» контактов»;
- в проведении «Федеральной практики» региональный Фонд инвестразвития видит возможность работы с потенциальными инвесторами. Например, один из них приедет на событие заранее и ему покажут инвестплощадки;
- в «Федеральной практике» в качестве спикеров примут участие топ-менеджеры Минпромторга;
- участники выставки промышленности Псковской области, узнавая, кто и что собирается на неё вести, вступают в конкуренцию друг с другом и креативно подходят к выбору экспонатов для выставки;
- экспонаты промышленной выставки будут представлены и на улице: не все они поместятся внутри «Простории», где пройдет выставка;
- выставка промышленности будет работать 3 и 4 апреля и будет открыта абсолютно для всех. На неё стоит прийти всей семьёй;
- рассматривается возможность проведения ещё одной промышленной выставки в Псковской области в этом году. В качестве площадки будет выбран не Псков;
- производственные выставки могут стать ежегодной традицией Псковской области;
- большие выставочные пространства для подобных мероприятий в регионе в дефиците, их не хватает, однако капитально строить условный «ПсковЭкспо» неэффективно – как минимум с точки зрения экономической конъюнктуры и дальнейших расходов на содержание;
- число представленных в каталоге производителей Псковской области компаний увеличилось почти вдвое.
Глава Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова поучаствовала в «Бизнес-ланче». Главное
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