Глава Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова поучаствовала в «Бизнес-ланче». Главное

21:59, 31 марта 2025, ПАИ

Генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова рассказала в программе «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM) о предстоящей выездной стажировке «Федеральная практика» Минпромторга и выставке промышленности региона.

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