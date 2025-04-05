Проведённая в Пскове выездная стажировка Минпромторга поможет популяризировать промышленность в народе – эксперт

17:50, 05 апреля 2025, ПАИ

Проведённая в Пскове выездная стажировка Минпромторга «Федеральная практика» поможет популяризировать промышленность в народе, заявил ПАИ советник министра промышленности и торговли России Дмитрий Лысков.

«Мы часто ездим по предприятиям, видим, что это современные, высокотехнологичные, высокопроизводительные производства. Но социология показывает, что люди по-прежнему воспринимают промышленность только как что-то тёмное, шумное, грязное. С коллегами из регионов продуктивно пообщались, как это изменить, вышли на общую стратегию, как менять такое неоднозначное положение вещей с неоднозначным восприятием российской промышленности», – отметил Дмитрий Лысков.

Напомним, что Дмитрий Лысков стал одним из ведущих спикеров на сессии «Образ российской промышленности в медиа», которая прошла в рамках выездной стажировки «Федеральная практика» в Пскове.

Участниками «Федеральной практики» в Пскове стали 400 представителей органов власти, промышленных предприятий из всех регионов СЗФО. В выездной стажировке приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, участники «Федеральной практики» рассматривали актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».