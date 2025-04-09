О захоронении домашних животных, бешенстве и отловах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 апреля.
Главное из эфира:
- с 1 марта 2025 года вступил в силу приказ № 776 Минсельхоза России, вводящий обязательную выдачу ветеринарных рецептов на ряд препаратов, в том числе в электронной форме. По рецепту отпускаются антибактериальные препараты, средства против паразитов, гормональные, анальгетики и некоторые обезболивающие средства. Работа с бумажными носителями оставлена на переходный период, потому что не все готовы перейти на электронный вид рецепта;
- основная цель изменений – борьба с устойчивостью к антибиотикам: «Антибиотики последнего поколения были произведены в конце 1980-х – начале 1990-х годов. За 25 лет принципиально новых эффективных антибиотиков не появилось. Зато есть статистика смертей от суперинфекций. Поэтому необходимо контролировать перемещение и применение препаратов»;
- Валерий Удалов выразил обеспокоенность по поводу бесконтрольной продажи антибиотиков на маркетплейсах: «Недавно заглянул туда и нашёл колоссальное количество антибиотиков в свободном доступе. Недоступны они только для бабушек, у которых кнопочные телефоны». Именно поэтому сейчас Россельхознадзор готовит подзаконный акт об ограничении торговли рецептурными препаратами на электронных площадках;
- санкции стали толчком для отечественной ветеринарной фармацевтики: «Всероссийский институт здоровья животных вырабатывает новые вакцины, биопрепараты. Они уже доказывают свою эффективность». Однако в ЕС российские вакцины не признают, и перемещающим животных через границу владельцами приходится искать западные препараты;
- с 1 марта усилен запрет на самовольное захоронение животных: «Запрещено закапывать в лесах, полях, кустах. Можно использовать только крематоры или инсинераторы». Два инсинератора работают в Пскове: они не вредят экологии, поскольку даже дым в них задерживается фильтрами. Стоимость кремации питомца доступна для каждого;
- в этом году в Псковской области появится мобильный утилизационный комплекс на базе КамАЗа стоимостью 13 миллионов рублей. Он будет базироваться в Опочке и обслуживать центральную часть региона;
- в России поэтапно вводится система обязательной регистрации животных. С 1 марта 2025 года под неё подпали лошади, с 1 сентября будет введён обязательный учёт пчёл, с 1 декабря – овец и коз: «Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем владельцам мелкого рогатого скота: проводите маркировку уже сейчас»;
- закон об обязательном учёте домашних собак и кошек уже готовится. В этом году ожидается его подписание;
- бешенство остаётся основной проблемой для Псковской области. В прошлом году в регионе было зафиксировано 12 случаев, из них шесть – у домашних животных. Для борьбы с распространением бешенства проводится вакцинация как домашних, так и диких животных. В этом году в лесах региона будет разбросано 350 тысяч приманок с вакциной для диких зверей;
- с 2019 года в Псковской области ведётся работа по отлову безнадзорных животных. В регионе работает 12 приютов. В 2025 году запланирован отлов 483 животных, в том числе 399 собак. «Псков – пример эффективной работы в этой сфере. В центре города бездомных собак вы не увидите. И всё благодаря приюту «Шанс».
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