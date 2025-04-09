О захоронении домашних животных, бешенстве и отловах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

20:11, 09 апреля 2025, ПАИ

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 апреля.

Главное из эфира: