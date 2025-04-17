О детском чтении поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Исполняющая обязанности директора Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Полина Бабёнышева стала гостьей программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- более девяти тысяч читателей числятся в Каверинке;
- сотрудники библиотеки проводят много мероприятий для привлечения детей к чтению. Есть целая серия мероприятий, которая называется «Страна выученных уроков». Также была разработана целая серия квестов и интерактивных игр по школьной программе;
- гостья студии привела пример из своей жизни, как интерактивные программы влияют на детей;
- семейный книжных клуб «Книгурёнок» для самых маленьких открылся в библиотеке Каверина;
- первая встреча клуба состоялась 12 апреля. В мероприятии участвовало около 50 человек, в том числе заслуженная артистка России Наталья Александрова;
- сообщество почитателей мюзикла «Норд-Ост» из Санкт-Петербурга связалось с библиотекой и предложило сделать что-нибудь ко дню рождения писателя Вениамина Каверина;
- 18 апреля в 19:00 состоится литературно-исторический квиз «Каверинский Псков», а 19 апреля в 16:30 начнётся концерт «Капитаны на театральной сцене» в Доме молодёжи. Попасть на мероприятие можно будет по пригласительным билетам, которые можно получить в библиотеке Каверина.
Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» открылась в Пскове
Андрей Маковский: Программа «Земский работник культуры» в Псковской области – своевременная и важная инициатива
Победителей конкурса «Псковская книга – 2024» наградили в рамках форума «Русский Запад»