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Культура

О детском чтении поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Исполняющая обязанности директора Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Полина Бабёнышева стала гостьей программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

  • более девяти тысяч читателей числятся в Каверинке;
  • сотрудники библиотеки проводят много мероприятий для привлечения детей к чтению. Есть целая серия мероприятий, которая называется «Страна выученных уроков». Также была разработана целая серия квестов и интерактивных игр по школьной программе;
  • гостья студии привела пример из своей жизни, как интерактивные программы влияют на детей;
  • семейный книжных клуб «Книгурёнок» для самых маленьких открылся в библиотеке Каверина;
  • первая встреча клуба состоялась 12 апреля. В мероприятии участвовало около 50 человек, в том числе заслуженная артистка России Наталья Александрова;
  • сообщество почитателей мюзикла «Норд-Ост» из Санкт-Петербурга связалось с библиотекой и предложило сделать что-нибудь ко дню рождения писателя Вениамина Каверина;
  • 18 апреля в 19:00 состоится литературно-исторический квиз «Каверинский Псков», а 19 апреля в 16:30 начнётся концерт «Капитаны на театральной сцене» в Доме молодёжи. Попасть на мероприятие можно будет по пригласительным билетам, которые можно получить в библиотеке Каверина.
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