О детском чтении поговорили на «Серебряном дожде». Главное

22:59, 17 апреля 2025, ПАИ

Исполняющая обязанности директора Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Полина Бабёнышева стала гостьей программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: