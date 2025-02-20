Стала известна дата открытия бутик-отеля на Профсоюзной в Пскове

11:43, 20 февраля 2025, ПАИ

Бутик-отель «Псков» на улице Профсоюзной в Пскове откроется 1 мая 2025 года, рассказал директор ООО «Старый Псков» Валентин Егоров в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













«На данном этапе у нас идёт сборка мебели и наполнение номеров. Также мы ждём весну, чтобы озеленить зону вокруг отеля», – сообщил Валентин Егоров.

Номерной фонд бутик-отеля составит 32 номера. «По площади у нас получились очень просторные номера, а их обустройство вышло богатым. У нас четырёхзвёздочный отель, но я бы сказал, что номера у нас на пять звёзд», – отметил собеседник ПАИ и добавил, что бронирование номеров уже началось.

Также в отеле откроют бутик-ресторан, особенностью которого станут блюда от шефа: «Это будут эксклюзивные блюда, которые люди смогут взять с собой не просто как еду навынос. Всё будет в отдельной эксклюзивной упаковке», – заключил Валентин Егоров.

Проект находится на консультационном сопровождении Фонда инвестиционного развития Псковской области. Строительные работы на объекте ведутся с 2020 года, а открытие отеля первоначально планировалось ещё осенью 2024 года.

Напомним, что в этом году к открытию готовится пятизвёздочный отель на улице Леона Поземского на месте бывшей канатной фабрики Мейера в Пскове. Также к 2026 году в регионе завершится строительство трёхзвёздочной гостиницы под управлением Cosmos Hotel Group на Кузнецкой и строительство отеля в бывшем здании ТЭЦ у реки Великой.

Добавим, что в 2024 году Псковскую область посетили почти 600 тысяч туристов, а рост турпотока составил 15–20 %.