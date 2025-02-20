Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стала известна дата открытия бутик-отеля на Профсоюзной в Пскове

Бутик-отель «Псков» на улице Профсоюзной в Пскове откроется 1 мая 2025 года, рассказал директор ООО «Старый Псков» Валентин Егоров в беседе с корреспондентом ПАИ.

  • Стала известная дата открытия бутик-отеля на Профсоюзной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Стала известная дата открытия бутик-отеля на Профсоюзной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Стала известная дата открытия бутик-отеля на Профсоюзной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Стала известная дата открытия бутик-отеля на Профсоюзной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Стала известная дата открытия бутик-отеля на Профсоюзной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Стала известная дата открытия бутик-отеля на Профсоюзной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Стала известная дата открытия бутик-отеля на Профсоюзной в Пскове
    Фото: ПАИ

«На данном этапе у нас идёт сборка мебели и наполнение номеров. Также мы ждём весну, чтобы озеленить зону вокруг отеля», – сообщил Валентин Егоров.

Номерной фонд бутик-отеля составит 32 номера. «По площади у нас получились очень просторные номера, а их обустройство вышло богатым. У нас четырёхзвёздочный отель, но я бы сказал, что номера у нас на пять звёзд», – отметил собеседник ПАИ и добавил, что бронирование номеров уже началось.

Также в отеле откроют бутик-ресторан, особенностью которого станут блюда от шефа: «Это будут эксклюзивные блюда, которые люди смогут взять с собой не просто как еду навынос. Всё будет в отдельной эксклюзивной упаковке», – заключил Валентин Егоров.

Проект находится на консультационном сопровождении Фонда инвестиционного развития Псковской области. Строительные работы на объекте ведутся с 2020 года, а открытие отеля первоначально планировалось ещё осенью 2024 года.

Напомним, что в этом году к открытию готовится пятизвёздочный отель на улице Леона Поземского на месте бывшей канатной фабрики Мейера в Пскове. Также к 2026 году в регионе завершится строительство трёхзвёздочной гостиницы под управлением Cosmos Hotel Group на Кузнецкой и строительство отеля в бывшем здании ТЭЦ у реки Великой.

Добавим, что в 2024 году Псковскую область посетили почти 600 тысяч туристов, а рост турпотока составил 15–20 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 февраля 2025

«Додо Пицца» подняла цены в Пскове
20 февраля 2025

Комнаты в российских коммуналках подорожали почти на 16%
20 февраля 2025

Стала известна дата открытия бутик-отеля на Профсоюзной в Пскове
20 февраля 2025

Узнать о событиях Псковщины во время Великой Отечественной войны можно в Музее Победы в Москве
20 февраля 2025

В Пскове открывается реконструированное здание бывшего кинотеатра «Октябрь»
20 февраля 2025

Строительство нового лечебного корпуса военного госпиталя в Пскове завершится в этом году
20 февраля 2025

Псковичи могут присоединиться к движению ​«Волонтёры Победы»
20 февраля 2025

Каток открылся в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...