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В Комарово на ПМЖ: как ипотека гонит россиян в частные дома

В эпоху высоких ипотечных и ключевой ставок, при которых россиянам всё труднее купить жильё в городской застройке, люди стали чаще обращаться за покупкой недвижимости на рынок загородного жилья, пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

Сегодня всё больше людей рассматривают покупку жилья в деревне как способ сохранить деньги, стать независимее от городских условий и обрести комфортное место для жизни. Об этом говорят такие новые виды сделок на рынке недвижимости, как обмен городской квартиры на готовый дом с участком, на апартаменты в загородных посёлках.

В прошлом году городская недвижимость столкнулась с трудностями. Высокая ключевая ставка, которая сейчас находится на уровне 21 %, замедлила ипотечные сделки, а ограничения по льготным программам сделали новостройки менее доступными. Зато загородный рынок оказался устойчивым. Причинами такого явления стали низкая стоимость, независимость от кредитов и новые предпочтения покупателей.

Загородные дома перестали быть просто дачами. Теперь это полноценная замена городской квартире с развитой инфраструктурой, сервисами и возможностями для удалённой работы. Современные посёлки предлагают готовые дома, школы и детские сады. А появившиеся за городом доставка, телемедицина, онлайн-магазины и умные технологии стёрли различия между городом и деревней. Проблема недостаточной инфраструктуры пока полностью не исчезла и немного тормозит развитие, однако рынок активно ищет решения. Каждый новый объект – дороги, школы или магазины – мотивирует застройщиков сотрудничать с местными властями и инвесторами, чтобы создать удобную среду, сравнимую с городской.

Загородный рынок оказался устойчив к высокой ключевой ставке. Фото: ПАИ

Особенно популярными в загородной недвижимости стали индивидуальное жилищное строительство, модульные дома, а также отельная недвижимость. Так, модульные дома строятся дешевле и быстрее, а отельные комплексы позволяют зарабатывать, сдавая жильё в наём. Например, по данным сервиса «Натуралист», в 2024 году бронирования загородных домов выросли на 41 % по сравнению с 2023 годом. Отметим, что в Псковской области снять загородное жильё на майские праздники можно в среднем за 10,1 тысячи рублей.

Добавим, что в России действует несколько программ в ответ на дорогие кредиты. Одна из них – сельская ипотека под 3 %. Программа стала бессрочной и теперь доступна в посёлках с населением до 30 тысяч человек. Максимальная сумма кредита – шесть миллионов рублей, а срок – 25 лет. Ещё одна альтернатива дорогому кредиту – семейная и IT-ипотека. Ставка осталась на уровне 6 %, однако с жёсткими ограничениями.

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