Обнародованы два проекта визит-центра в усадьбе Волышово

09:39, 24 апреля 2025, ПАИ

Обнародованы два проекта визит-центра в усадьбе Волышово. Фонд «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово» представил их в телеграм-канале «Усадьба Волышово».

Ранее о намерении создать визит-центр в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала член правления фонда Надежда Ягофарова.

«Сейчас мы работаем над созданием визит-центра, который станет сердцем возрождающейся усадьбы, - уточнили в фонде. - В одном из проектов мы вдохновлялись легкими и воздушными конструкциями хозяйственных построек усадьбы – птичников, оранжерей и других сооружений, призванных гармонично соединить человека и природу».

Во втором проекте визит-центра отсылка сделана к когда-то существовавшему на территории усадьбы сеннику. Сенника уже нет, но на старых фотографиях можно увидеть, как он выглядел.

«Мы постарались передать его тепло и аутентичность в современном ключе, воссоздать атмосферу ушедшей эпохи, наполненную тихим уютом. Мы активно работаем над выбором оптимального варианта, консультируясь со специалистами и реставраторами. Ищем идеальный баланс между уважением к истории и современным комфортом», - отметили в фонде.

Ранее сообщалось, что параллельно идёт работа над креативной частью – вместе с преподавателями и студентами академии Строганова создаётся аудиоспектакль, с помощью которого гости усадьбы смогут погрузиться в атмосферу того времени в формате истории, а не обычной экскурсии.

Кроме того, ведётся работа над концепцией восстановления усадьбы. В перспективе там должен появиться отельный и ресторанный комплекс, в планах также создание арт-резиденции и музея.