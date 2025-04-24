Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ситуацию с неприятным запахом в районе улицы Крестки в Пскове разъяснили специалисты

Ситуацию с неприятным запахом в районе улицы Крестки разъяснили ПАИ специалисты муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».

Фото предоставили в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре

Коллектор, проложенный в 1980-е годы, был рассчитан на определённую нагрузку. С ростом города на территории появились новые микрорайоны и несколько промышленных предприятий, что привело к более быстрому износу коллектора. «Коллектор испытывал повышенный износ, принимая не просто обычные, а агрессивные стоки», – подчеркнули представители горводоканала.

Кроме того, локализация аварии показала, что некоторые участки трубы забиты нерастворимыми отходами, а характер повреждений может указывать на использование некачественных материалов при строительстве.

5 марта проблему устранили, заменив 96-метровый сегмент трубы, провели гидравлические испытания и направили стоки к очистным сооружениям по обновлённой магистрали. В марте и начале апреля установили новые колодцы и провели благоустройство территории, напомнили специалисты.

Начиная с 7 апреля сотрудники муниципального предприятия еженедельно осуществляют забор воды из ручья, прилегающего к месту протечки, чтобы выявить загрязнения. Ранее сделанные пробы показали чистую воду. Обследование следующего участка коллектора уже началось, заверили эксперты.

Напомним, что в конце января на пересечении улиц Западной и Крестки произошла протечка канализации. Неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды из аварийного коллектора на перекрестке улиц попадали в реку Великую. Этот факт обнаружила Псковская природоохранная межрайонная прокуратура.

Ситуация с ремонтом коллектора находилась на контроле областных и городских властей. Перед специалистами стояла непростая задача, ведь коллектор имел диаметр более одного метра и находился на большой глубине. Городские власти оказали поддержку: все необходимые материалы, такие как новые трубы и бетонные камеры, приобрели и доставили на место, ранее отмечал глава города Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 апреля 2025

Более 40% заявок на участие в программе «Герои земли Псковской» подали бойцы с передовой
24 апреля 2025

В Псковской области полномочия органов госвласти в сфере водных отношений прописали в отдельном законе
24 апреля 2025

Михаил Ведерников: Туризм – одна из основных точек роста региона
24 апреля 2025

Сотрудники аэропорта в Пскове провели экскурсию для воспитанников красногородской «Агрошколы»
24 апреля 2025

Магия весны в Пскове через объектив
24 апреля 2025

Александр Котов: «Газпром межрегионгаз Псков» стал внимательнее относиться к своим обязательствам
24 апреля 2025

Проезд подорожает в Пскове с 11 мая
24 апреля 2025

Псковичи могут бесплатно получить штендер с портретом родственника к шествию Бессмертного полка

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...