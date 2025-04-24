Ситуацию с неприятным запахом в районе улицы Крестки в Пскове разъяснили специалисты

14:38, 24 апреля 2025, ПАИ

Ситуацию с неприятным запахом в районе улицы Крестки разъяснили ПАИ специалисты муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».

Коллектор, проложенный в 1980-е годы, был рассчитан на определённую нагрузку. С ростом города на территории появились новые микрорайоны и несколько промышленных предприятий, что привело к более быстрому износу коллектора. «Коллектор испытывал повышенный износ, принимая не просто обычные, а агрессивные стоки», – подчеркнули представители горводоканала.

Кроме того, локализация аварии показала, что некоторые участки трубы забиты нерастворимыми отходами, а характер повреждений может указывать на использование некачественных материалов при строительстве.

5 марта проблему устранили, заменив 96-метровый сегмент трубы, провели гидравлические испытания и направили стоки к очистным сооружениям по обновлённой магистрали. В марте и начале апреля установили новые колодцы и провели благоустройство территории, напомнили специалисты.

Начиная с 7 апреля сотрудники муниципального предприятия еженедельно осуществляют забор воды из ручья, прилегающего к месту протечки, чтобы выявить загрязнения. Ранее сделанные пробы показали чистую воду. Обследование следующего участка коллектора уже началось, заверили эксперты.

Напомним, что в конце января на пересечении улиц Западной и Крестки произошла протечка канализации. Неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды из аварийного коллектора на перекрестке улиц попадали в реку Великую. Этот факт обнаружила Псковская природоохранная межрайонная прокуратура.

Ситуация с ремонтом коллектора находилась на контроле областных и городских властей. Перед специалистами стояла непростая задача, ведь коллектор имел диаметр более одного метра и находился на большой глубине. Городские власти оказали поддержку: все необходимые материалы, такие как новые трубы и бетонные камеры, приобрели и доставили на место, ранее отмечал глава города Борис Елкин.