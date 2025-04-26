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Суд рассмотрит кассационную жалобу по делу о спорном доме директора Изборского музея

Кассационную жалобу подал музей-заповедник «Изборск» по делу о спорном доме директора учреждения Натальи Дубровской. Рассмотрение жалобы в суде назначено на 28 апреля. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

Фото из собственных источников

В январе 2025 года апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Псковской области отказать музею-заповеднику «Изборск» в требовании признать право федеральной собственности на земельный участок и жилой дом, в котором проживала директор музея-заповедника Наталья Дубровская. В том же иске музей настаивал на установлении права оперативного управления на жилой дом и постоянного пользования земельным участком. В октябре 2024 года арбитражный суд отклонил это требование, апелляционный суд согласился с этим решением.

Спорный дом находился у музея-заповедника «Изборск» на праве оперативного управления, а земельный участок под ним на праве постоянного пользования. Затем директор музея-заповедника Наталья Дубровская получила дом по договору служебного найма, позже – по договору приватизации, на основании этого был выкуплен земельный участок. Однако решением Печорского районного суда Псковской области от 7 декабря 2022 года договор приватизации жилого дома, а также договор купли-продажи земельного участка были признаны недействительными. А 4 июня 2024 года Печорский районный суд удовлетворил требования комитета по управлению госимуществом о выселении Натальи Дубровской из дома, в котором она проживала.

Подробности этой истории Псковское агентство информации сообщало здесь.

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