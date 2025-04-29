Председатель Витебского облисполкома: Мы обязаны хранить общую память и славу

15:00, 29 апреля 2025, ПАИ

Председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, прибывший в Себежский район на церемонию возложения гирлянды воинской славы к монументу «Знамя Победы», подчеркнул, что посёлок Идрица - знаковое место, «место памяти, место скорби и гордости за победы, за наших дедов».

«Думаю, этот монумент должен быть местом поклонения для молодежи, местом для патриотических мероприятий», - отметил Александр Субботин.

«Подвиг советского народа бессмертен, - подчеркнул он. - Эти слова, как никакие другие, ярко свидетельствуют о нашем общем вкладе в дело Великой Победы над фашизмом. Эта надпись каждый вечер светится вечной памятью на самой большой площади Беларуси, площади Победы в городе Витебске. Находясь здесь у мемориала, посвященного Знамени Победы, еще раз убеждаешься, что общую память и славу мы обязаны вместе свято хранить. Это и есть реальная связь временных поколений, незримая нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших в той страшной войне, но прежде всего белорусов и россиян».

Александр Субботин напомнил, что уже больше шести десятилетий в первое воскресенье июля проходят традиционные встречи на Кургане Дружбы. «Нас роднит героическое прошлое, память о погибших, священная земля, за которую сообща сражались в военные годы. И каждая такая встреча – это своеобразная клятва беречь дружбу, умножать ее конкретными делами на основе уважения и взаимных интересов, – отметил Александр Субботин.

Он также добавил, что символом победы считается знаменитая «Катюша» – мощное боевое оружие, первые залпы которого были произведены на Витебской земле в битве под Оршей в 1941 году. «А в мае 1945-го благодаря «Катюше» советские войска проложили себе путь по берлинским улицам до Рейхстага. Так Катюша стала оружием победы в прямом смысле этого слова. Особую торжественность и значимость сегодняшнему мероприятию придает тот факт, что легендарная реактивная установка из Витебщины доставлена в Идрицу, на родину Знамени Победы, где она займет свое историческое место в мемориальном комплексе», – заключил Александр Субботин.

Ранее сообщалось, что в парадном строю в небе над посёлком Идрица Себежского района прошла авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». Выступление «витязей» предварила церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы».