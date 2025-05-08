Отопительный сезон в Великих Луках готовы возобновить с 9 мая

16:13, 08 мая 2025, ПАИ

Отопительный сезон готовы возобновить в Великих Луках с 9 мая, сообщил глава администрации города Андрей Беляев.

Огневые работы по ремонту магистрального газопровода, запланированные с 12 по 15 мая, переносятся на неопределённый срок. Информация о проведении ремонта будет сообщена дополнительно. «Соответственно, отключение горячего водоснабжения, запланированное на указанные даты, не состоится», - отметил Андрей Беляев.

В свою очередь, МУП «Тепловые сети» готово возобновить подачу теплоносителя по заявкам учреждений социальной сферы с 9 мая при условии готовности внутренних сетей к приёму тепла и наличии гарантий оплаты.

Заявки на подключение необходимо направлять в «Тепловые сети» в соответствии с условиями действующих договоров.

«В соответствии с действующим законодательством, для жителей многоквартирных жилых домов такая возможность возникает при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. В этом случае заявки можно будет направлять через управляющие компании, также при условии готовности внутридомовых сетей», - сказал глава администрации города.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области, прежде всего Великих Лук, жалуются на преждевременное завершение отопительного сезона. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что руководство Великих Лук равнодушно относится к жалобам жителей на холод в домах.

На данный момент отопительный сезон возобновляется в районах Псковской области.