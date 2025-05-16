Отопительный сезон в Куньинском районе планируют завершить 19 мая

13:07, 16 мая 2025, ПАИ

Отопительный сезон в Куньинском районе планируют завершить в понедельник, 19 мая. Об этом сообщил глава района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

«Проанализировали с коллегами прогноз погоды на ближайшие дни, планируем завершить отопительный период 2024–2025 годов 19 мая (понедельник)», – отметил он.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области, прежде всего Великих Лук, жалуются на преждевременное завершение отопительного сезона. При этом власти города объяснили отключение отопления подготовкой к новому сезону.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что руководство Великих Лук равнодушно относится к жалобам жителей на холод в домах и хладнокровно уходит от решения вернуть тепло в жилой фонд. При этом в Пскове и других муниципалитетах отопительный сезон всё ещё продолжается.