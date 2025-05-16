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Общество

Отопительный сезон в Куньинском районе планируют завершить 19 мая

Отопительный сезон в Куньинском районе планируют завершить в понедельник, 19 мая. Об этом сообщил глава района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

«Проанализировали с коллегами прогноз погоды на ближайшие дни, планируем завершить отопительный период 2024–2025 годов 19 мая (понедельник)», – отметил он.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области, прежде всего Великих Лук, жалуются на преждевременное завершение отопительного сезона. При этом власти города объяснили отключение отопления подготовкой к новому сезону.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что руководство Великих Лук равнодушно относится к жалобам жителей на холод в домах и хладнокровно уходит от решения вернуть тепло в жилой фонд. При этом в Пскове и других муниципалитетах отопительный сезон всё ещё продолжается.

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