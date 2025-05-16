Зачем лечить гипертонию, рассказали медики в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь». Главное

16:30, 16 мая 2025, ПАИ

Зачем лечить гипертонию, рассказали и. о. заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения – первый заместитель главного врача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева и и. о. заместителя главного врача по лечебной части Псковской городской поликлиники врач-терапевт Михаил Жуков. Специалисты стали гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное:

– Гипертония чаще всего дебютирует у псковичей в возрасте 40–50 лет.

– Есть случаи, когда гипертония впервые проявляется у молодых людей в 18–25 лет.

– Болезнь протекает незаметно, исподволь, но лекарства всё равно нужно пить ежедневно, чтобы не было инфаркта или инсульта.

– Дополнительными факторами риска для возникновения гипертонии являются алкоголь, курение, в том числе пассивное, ожирение, недосып, стресс и малоподвижный образ жизни.

– Лучший подарок на 30-летие – тонометр. Молодой возраст – не повод не следить за давлением.

– Чаще всего новые тонометры – и механические, и автоматические – погрешностей не имеют.

– Немного «врут» тонометры на запястье.

– Правильно измерять давление после 10 минут покоя и молчания. Важно подобрать манжету по размеру и не мерить давление на одной руке несколько раз.

– При приёме таблеток давление не должно «скакать» в зависимости от времени суток. Если это происходит, стоит скорректировать терапию.

– Для предметного разговора на приёме у врача нужно вести дневник давления хотя бы в течение недели.

– Гипертония не проходит сама. Однократный подъём давления – повод сходить к врачу.

– Не следует ждать моментального улучшения состояния после назначения таблеток, если пациент годами ходил с давлением 150–160.

– С возрастом гипотония необязательно перейдёт в гипертонию.