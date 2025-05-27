Наталия Соколова: Атмосфера на экзаменах создана такая, чтобы помочь школьникам качественно сдать ЕГЭ

14:52, 27 мая 2025, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова присутствует на экзаменах в качестве члена государственной экзаменационной комиссии. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Сегодня присутствую в Псковском гуманитарном лицее на ЕГЭ для того, чтобы и наши дети, и родители были уверены, что все экзамены проходят максимально комфортно, что у детей есть защита и поддержка и очень доброжелательное отношение со стороны педагогов к нашим детям», – подчеркнула она.

Также Наталия Соколова выразила надежду, что атмосфера, которая создана на экзаменационных участках, позволит будущим выпускникам максимально эффективно, качественно и результативно написать один из основных экзаменов.

Ранее эксперты рассказали о ходе сдачи ЕГЭ в псковских школах. Всего более 2,5 тысячи выпускников будут сдавать ЕГЭ по выбору в Псковской области в этом году. Как изменились предпочтения псковских выпускников при выборе предметов для сдачи ЕГЭ в 2020–2025 годах, можно прочитать здесь. Также опубликован официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ в России.