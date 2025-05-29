ЕГЭ по китайскому языку сдадут в Псковской области

13:49, 29 мая 2025, ПАИ

ЕГЭ по китайскому языку будут сдавать в Псковской области в июне, сообщили ПАИ в региональном центре оценки качества образования.

По данным центра, экзамен по китайскому языку будет сдавать один человек из числа выпускников прошлых лет.

В этом году устная часть экзамена пройдёт 18 июня, письменная – 19 июня.

Ранее сообщалось, что последние годы выпускники выбирают в качестве предмета для сдачи экзамена китайский язык. Зачем псковичи начинают изучать этот язык и с какими сложностями сталкиваются, рассказал старший преподаватель кафедры европейских языков и культур ПсковГУ Григорий Галковский.