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Происшествия

Объявлен сбор средств для помощи семье погибшего на ралли в Псковской области гонщика

Промоутер чемпионата и Кубка России по ралли компания ASMG объявляет сбор средств для помощи семье Никиты Северюхина. Об этом сообщается в сообществе «Ралли России» в соцсети «ВКонтакте».

«Просим вас не оставаться в стороне, давайте вместе поможем родным и близким нашего друга и товарища», – говорится в сообщении.

Подробности можно узнать в сообществе «Ралли России» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 31 мая после вылета с трассы на четвёртом спецучастке ралли «Пушкинские Горы» погиб штурман экипажа № 35, мастер спорта РФ по автомобильному спорту, автогонщик-раллист из Ижевска Никита Северюхин. Организаторы гонки приняли решение об остановке ралли «Пушкинские Горы – 2025» и отмене оставшихся спецучастков.

Позже Российская автомобильная федерация заявила, что семье гонщика окажут всю необходимую поддержку. Произошедшая трагедия будет тщательно расследована.

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