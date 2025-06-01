Группа Pakava La Familia рассказала о создании программы «Маскарад имени Пушкина»

22:35, 01 июня 2025, ПАИ

Участники группы Pakava La Familia рассказали, как родилась идея создания концертной программы «Маскарад имени Пушкина». Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Идея перформанса «Маскарад имени Пушкина» пришла во время предыдущего приезда нашего коллектива на фестиваль в Михайловское. Мы приезжали с мюзиклом «Пушкин из соседнего подъезда», созданным по произведениям и биографии великого поэта на музыку объединения композиторов Pakava La Familia», – отметили участники.

Отметим, что группа Pakava La Familia выступит с программой «Маскарад имени Пушкина» на поляне в музее-заповеднике «Михайловское» 7 июня в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры. На фестивале будет насыщенная программа с поэзией, музыкой, театральными выступлениями и интерактивными площадками для всех возрастов. Вход на основные мероприятия свободный.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.