Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Группа Pakava La Familia рассказала о создании программы «Маскарад имени Пушкина»

Участники группы Pakava La Familia рассказали, как родилась идея создания концертной программы «Маскарад имени Пушкина». Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Идея перформанса «Маскарад имени Пушкина» пришла во время предыдущего приезда нашего коллектива на фестиваль в Михайловское. Мы приезжали с мюзиклом «Пушкин из соседнего подъезда», созданным по произведениям и биографии великого поэта на музыку объединения композиторов Pakava La Familia», – отметили участники.

Отметим, что группа Pakava La Familia выступит с программой «Маскарад имени Пушкина» на поляне в музее-заповеднике «Михайловское» 7 июня в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры. На фестивале будет насыщенная программа с поэзией, музыкой, театральными выступлениями и интерактивными площадками для всех возрастов. Вход на основные мероприятия свободный.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июня 2025

Премьера спектакля «Пушкин.сказки» состоится на Днях пушкинской поэзии
31 мая 2025

Отпраздновать День защиты детей приглашает Изборский музей-заповедник
31 мая 2025

Творческий слёт литераторов со всей России пройдёт на Днях пушкинской поэзии
31 мая 2025

Рогатые кички, убрусы и пыжиковые шапки: необычная выставка открылась в Псковском музее
30 мая 2025

Х Фестиваль детских хореографических коллективов «Планета детства» прошёл в Великих Луках
30 мая 2025

Уникальную композицию для голоса, гитары и лютни представят на Днях пушкинской поэзии
30 мая 2025

Пушкинский заповедник открывает выставку картин в Тверской области
29 мая 2025

Михаил Ведерников пригласил псковичей и гостей города на всероссийский хоровой фестиваль

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...