Мошенники используют зубастых монстров Лабубу для кражи Telegram-аккаунтов

09:48, 02 июня 2025, ПАИ

Мошенники используют игрушки Лабубу в виде зубастых монстров, чтобы красть аккаунты жителей России в мессенджере Telegram, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию F6.

По данным аналитиков компании, есть несколько схем обмана.

Так, злоумышленники создают Telegram-боты, где обещают игрушку Лабубу в подарок за оставленный отзыв. Пользователю предлагают поделиться своим контактом, а затем ввести код от Telegram под предлогом учёта в качестве «уникального пользователя». На самом деле так мошенники получают код доступа для входа в аккаунт.

Кроме того, мошенники создают Telegram-боты, в которых якобы проводят розыгрыш Лабубу. Чтобы принять участие, пользователю предлагают подписаться на определённые Telegram-каналы. Некоторые из этих каналов могут рекламировать мошеннические схемы, целью которых является кража денег.

Также существуют аккаунты с фейковой продажей игрушек – после предоплаты товара лжепродавец перестаёт выходить на связь.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам». Также в ведомстве рассказали о новой схеме мошенничества с «бесплатными омолаживающими процедурами», подробнее об этом читайте по ссылке.

Также ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ назвали пять наиболее распространённых предлогов, которые используют мошенники для получения кода авторизации на портале «Госуслуги».