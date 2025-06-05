Псковские выпускники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

10:57, 05 июня 2025, ПАИ

5 июня псковские выпускники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). Экзамены по иностранным языкам (устная часть) и информатике запланированы на 10 и 11 июня.

Ранее начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев рассказал о правилах подачи апелляции из-за нарушений во время сдачи ЕГЭ. Кроме того, он объяснил, что делать при поломке компьютера во время сдачи экзамена.

Также Геннадий Иойлев оценил сложность сдачи ЕГЭ для псковских школьников в этом году.

Ранее сообщалось, что доля выпускников, которые выбрали ЕГЭ по физике, в 2025 году в Псковской области по сравнению с 2024 годом увеличилась на 3%.