Псковские выпускники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам
5 июня псковские выпускники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). Экзамены по иностранным языкам (устная часть) и информатике запланированы на 10 и 11 июня.
Ранее начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев рассказал о правилах подачи апелляции из-за нарушений во время сдачи ЕГЭ. Кроме того, он объяснил, что делать при поломке компьютера во время сдачи экзамена.
Также Геннадий Иойлев оценил сложность сдачи ЕГЭ для псковских школьников в этом году.
Ранее сообщалось, что доля выпускников, которые выбрали ЕГЭ по физике, в 2025 году в Псковской области по сравнению с 2024 годом увеличилась на 3%.
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