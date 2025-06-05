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Общество

Новую жизнь в Псковской области выбрала Ольга Сикина из Бельгии

Ольга Сикина, уроженка Узбекистана, прожившая последние 25 лет в Бельгии, недавно переехала в Псковскую область по программе переселения соотечественников. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

Ольга Сикина. Фото: ПАИ

Выбор региона дался ей не сразу – сначала были сомнения и поиски, но благодаря поддержке и информации, полученной в чате, организованном руководителем Всероссийского движения «Путь домой» Анатолием Бубликом, Ольга Сикина остановилась именно на Псковской области.

«Здесь очень хорошо помогают людям, которые приезжают, поэтому я выбрала именно этот регион», – поделилась женщина.

Она отметила, что Псков ей очень понравился: «Город красивый, необычная архитектура. Я была когда-то в Афинах, и мне что-то такое напомнило. Церкви идентичны, очень схожая с греческими церквями архитектура».

«Я стремилась к небольшому городу, где нет такой суеты, как в Москве или других крупных центрах России. Для меня Псков – идеальный вариант», – рассказала Ольга Сикина.

Ранее сообщалось, что форум «Псковская область: место, где хочется жить» проходит в Пскове с 6 по 7 июня. Он посвящён 15-летию реализации на территории Псковской области государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехало более 12 тысяч человек из 24 стран.

Добавим, Центр содействия переселению «Соотечественник» создан в Псковской области в марте прошлого года. Организация оказывает комплекс услуг для людей, которые приезжают в регион по госпрограмме переселения. Кроме того, переселенцам также будут оказывать услуги по организации временного проживания на доступных условиях с содействием в постановке на миграционный учёт и регистрацией по месту временного проживания.

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