Мосгорсуд не выпустил из СИЗО готовивших покушение на митрополита Тихона

21:31, 08 июня 2025, ПАИ

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста помощника митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича, обвиняемых в подготовке покушения в виде теракта в отношении священнослужителя. Об этом пишет ТАСС.

«Постановление Мещанского суда Москвы признать законным», – заявила судья. Мещанский суд продлил обвиняемым срок ареста до 12 июля.

Защита просила смягчить меру пресечения до не связанной с изоляцией от общества, а представитель прокуратуры настаивал на законности продления фигурантам срока ареста. Сами обвиняемые участвовали в заседании по видеосвязи.

Адвокат помощника митрополита Дениса Поповича Мария Эйсмонт заявила о фальсификации доказательств по делу и о невиновности своего подзащитного. «Для моего подзащитного митрополит также – ни больше ни меньше – как отец», – отметила Эйсмонт.

Также защита опровергала доводы следствия о связях обвиняемых со спецслужбами Украины.

Напомним, в феврале Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Его планировали украинские спецслужбы. Теракт должны были совершить Денис Попович и его сообщник, клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. Оба были завербованы в середине 2024 года через мессенджер Telegram.

Во время обысков у подозреваемых изъято самодельное взрывное устройство. Его молодым людям передали ещё в декабре через тайник. Также изъяты два поддельных паспорта граждан Украины с изменёнными установочными данными и их фотографиями. В телефонах задержанных обнаружено более 70 украинских контактов. Связь с кураторами несостоявшиеся убийцы держали через тот же мессенджер, в котором их завербовали.

Преступную акцию террористы планировали выполнить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. Взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. Иванкович на оперативном видео рассказал, что покушение на митрополита должно было состояться ещё в январе 2025 года, однако из-за задержания одного из участников его перенесли на конец февраля.

В отношении Дениса Поповича и Никиты Иванковича возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и о незаконном обороте взрывных устройств.

Все новости о ситуации с несостоявшимся покушением на митрополита Тихона читайте в нашем сюжете.