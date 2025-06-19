Продление содержания под стражей экс-ректора ПсковГУ признано обоснованным

11:39, 19 июня 2025, ПАИ

Псковский областной суд в апелляционном порядке проверил обоснованность решения Псковского городского суда о продлении экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной меры пресечения в виде содержания под стражей и оставил его без изменения. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ранее сообщалось, что 4 июня городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Натальи Ильиной на два месяца - по 7 августа. Это постановление попытался обжаловать адвокат.

В апелляционной жалобе он просил заменить содержание под стражей на домашний арест. Однако Псковский областной суд, изучив материалы дела и доводы жалобы, пришел к выводу, что заключение Ильиной под стражу продлено законно и обоснованно, и отказал адвокату в удовлетворении жалобы. Постановление суда первой инстанции вступило в законную силу. Наталья Ильина останется под стражей до 7 августа 2025 года включительно.

Ранее суд не удовлетворил жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении экс-ректора ПсковГУ.

Напомним, ей было предъявлено обвинение по факту хищения денежных средств, принадлежащих ПсковГУ.