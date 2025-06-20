О здоровой физической активности и гимнастике в офисе поговорили в программе «Анамнез». Главное

16:10, 20 июня 2025, ПАИ

Врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова стала гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Речь шла о здоровой физической активности, спортивных тренировках и гимнастике в офисе.

Главное:

- Заниматься кардионагрузками нужно хотя бы 30 минут в день.

- Дачи в качестве физической активности недостаточно.

- Только физактивности взрослому человеку недостаточно, необходимы ещё спортивные тренировки.

- Упражнения на мелкую моторику позволяют избежать деменции в старости.

- Рассчитать пульс для тренировок можно так: из 220 вычесть свой возраст. Это и будет предельный показатель нормального пульса при физнагрузке.

- Количество необходимых в день калорий индивидуально для каждого человека.

- Начинать и бросать спорт вредно. «Когда мы то начинаем заниматься спортом, то бросаем, организм не понимает, чего мы от него хотим».

- Вкупе с ежедневными 30-минутными кардионагрузками рекомендуется дважды в неделю выполнять силовые тренировки.

- Людям с избыточным весом нельзя бегать, им также противопоказаны слишком интенсивные нагрузки. «Из-за чрезмерной нагрузки у них сразу вылетят суставы. Можно быстро ходить, но не бегать. Самая основная задача у людей с избыточным весом – регулярность и продолжительность, а не интенсивность. Именно в этом случае будет расщепляться жир».

- 80% успеха в похудении заключается в правильном питании.

- Первые результаты от тренировок появляются через два месяца: перестраивается гормональная система, кровоснабжение, растут мышцы.