Ренат Давлетьяров дал совет начинающим режиссёрам

13:22, 05 июля 2025, ПАИ

Кинорежиссёр Ренат Давлетьяров дал совет начинающим режиссёрам во время творческой встречи в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 5 июля.

«Советы дать – это одно, но обучение у режиссёров проходит пять лет. Нужна практика. Эмпирическим путём постигать эту профессию, так как она технически очень сложная», – сказал он.

По его мнению, нужно знать все средства и возможности, которыми оперируют в этой сфере. «И это не просто игрушки, а дорогостоящие вещи. Поэтому есть специальные высшие учебные заведения. И там не очень просто учиться. Всего придётся учить пять лет, и кто-то из обучающихся даже не продолжит эту деятельность. Нужна воля и идеи, потому что мы торгуем воздухом и идеями. В этом заключается суть искусства. Это всегда параллельная реальность, потому что искусство не способно отразить всю красоту и ужасы жизни. «Бороться и искать найти и не сдаваться», – уточнил кинорежиссёр.

Напомним, что вчера, 4 июля, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялась торжественная церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Фоторепортаж с церемонии открытия можно посмотреть здесь.

С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.