О нарушениях со стороны владельцев судов рассказал великолукский инспектор ГИМС

12:24, 16 июля 2025, ПАИ

С началом лета происшествий с судами на воде становится больше. Нарушения в основном связаны с эксплуатацией судов, отсутствием спасжилетов, удостоверений на управление судном. За это предусмотрена административная ответственность и штрафы, предупредил руководитель инспекторского отделения № 2 по маломерным судам в Великих Луках Олег Сальников в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Эксперт отметил, что правила поведения на воде должны знать и дети, и взрослые, и пассажиры, и судоводители. «Нужно проверять средства спасения, учесть погоду и районы плавания. Взрослые должны выбирать безопасные места для купания. Дети должны находиться в воде 10-15 минут в водоёме с ровным дном и течением не более 0,5 метра в секунду», – отметил Олег Сальников.

Он также добавил, что владельцы весельных лодок и судов с мотором до 10 л. с. получать удостоверение не должны, но с азами управления лодкой должны быть ознакомлены. «Информация легко ищется в интернете. Все остальные должны сдать экзамен и получить удостоверение», – заключил Олег Сальников.

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