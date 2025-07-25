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Общество

Розыск преступников по запаховым следам проводят псковские следователи

О процессе раскрытия уголовных дел прошлых лет рассказал руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Пётр Крупеня в интервью ПАИ.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

«Говорить о том, что все нераскрытые дела прошлых лет находятся в производстве, неверно с процессуальной точки зрения. По большинству из них следствие приостановлено, но это не значит, что они лежат на полках нетронутыми», – объяснил он.

По его словам, над такими делами планомерно работают криминалисты и оперативные сотрудники МВД. При этом одним из важных направлений такой работы является применение современных научных достижений, новых видов экспертиз, а также современных криминалистических учётов. В частности, не так давно на постоянной основе начала проводиться ольфакторная судебная экспертиза, направленная на идентификацию запаховых следов.

«Её суть заключается в том, что человек в момент совершения преступления может оставить свой запаховый след на предметах на месте происшествия и впоследствии можно этот след сравнить с запахом человека и таким образом его идентифицировать», – разъяснил Пётр Крупеня.

Благодаря этой экспертизе удалось раскрыть убийство пожилой женщины в Пскове 33 года назад и убийство мужчины в Великих Луках, совершённое 28 лет назад, отметил он.

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