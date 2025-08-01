Более 100 млн рублей направят на реконструкцию водовода в Великих Луках

17:00, 01 августа 2025, ПАИ

Водовод реконструируют в Великих Луках до конца ноября этого года, следует из данных портала государственных закупок.

На реконструкцию водовода выделят более 126 миллионов рублей. Финансирование осуществляется в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» за счёт субсидий из федерального бюджета.

Проектно-сметную документацию разработал подрядчик из Архангельской области в 2020 году. Планируется провести работы по замене водовода от пересечения проспекта Гагарина и улицы Широкой через железнодорожные пути до улицы Малышева. Подрядчику нужно будет выполнить земляные работы, вырубку кустарников и деревьев, проложить водовод и устроить колодцы, а также выполнить благоустройство и озеленение территории.

Завершить все работы должны до 28 ноября этого года.

Ранее сообщалось, что на качество воды жалуются жители Великих Лук. О проблемах с водой сообщают жильцы домов на улицах Гагарина, Рабочей, Лизы Чайкиной, Первомайской, Октябрьской, Некрасова, Ставского, Запрудной, Карла Либкнехта, Сибирцева, Шевченко, Холмской, Ботвина, Зелёной и других.

Ситуацию прокомментировали в Великолукском водоканале: «Жёлтая вода связана с тем, что проводились ремонтные работы на кольцевом водоводе Великих Лук и вчера было заменено 25 метров. В связи с этим было переключение воды на водозабор из реки Ловати, чтобы весь город не оставлять с утра до позднего вечера без воды. То есть вода в город поступала из Ловати, так как у нас два источника – это скважина и река».