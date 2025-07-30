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Общество

В лесах Псковской области начали пропадать грибы

Маслята собирают в лесах Псковской области, несмотря на то что после обильных дождей количество грибов всё же уменьшилось. Находками грибники делятся в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

«В Новоржевском районе местами начались маслята», – подписала снимки любительница тихой охоты.

  • Маслята в Новоржевском округе
    Фото: Людмила Иванова
  • Маслята в Новоржевском округе
    Фото: Людмила Иванова

В гдовском лесу удалось найти «семейку» грибов. «Удивительно найти такую семейку, принимая во внимание, что общее количество грибов в лесу остаётся незначительным», – отметила участница сообщества.

Фото: Анна Пшеницына

«Найден боровик-разведчик – идеально чистый на удивление. Сегодня буду пытать его на раскалённой сковороде. Надо узнать, когда, наконец, нас начнут радовать его соплеменники», – продолжила местная жительница. В лесу она также нашла малину, чернику, лисички и подосиновики.

  • Лес радует разнообразием
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лес радует разнообразием
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лес радует разнообразием
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лес радует разнообразием
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лес радует разнообразием
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лес радует разнообразием
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лес радует разнообразием
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лес радует разнообразием
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лес радует разнообразием
    Фото: Анна Пшеницына

В комментариях грибники отмечают, что из-за обильных дождей могли сгнить грибницы, так как теперь в лесу осталось мало даже обычных поганок. «Погода как раз не грибная. Слишком сыро. Лес весь в воде, а боровой сырость не любит», – заметил любитель тихой охоты.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области собирают лисички мешками. А Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и обработке грибов.

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