Лаборатория уличного театра начнёт работу в Пушкинском заповеднике

16:39, 05 июня 2026, ПАИ

6 июня в Пушкинском заповеднике начнёт работу театральная лаборатория в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо» представит программу «Там лес и дол видений полны», сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Лаборатория будет работать с 12:00 до 18:00 на территории заповедника.

Сам фестиваль будет проходить три дня: с 5 по 7 июня. Программа первого дня пушкинской поэзии и русской культуры включает в себя мероприятия в Пскове и Пушкинских Горах. Во второй день, 6 июня, на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встретятся театр, музыка и слово. 7 июня в Зелёном театре в Пскове выступит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.

Фестиваль проходит в рамках президентского национального проекта «Семья».