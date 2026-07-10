Новая форма отчётности для НКО действует с начала года

13:29, 10 июля 2026, ПАИ

Новая форма отчётности для некоммерческих организаций – единая электронная унифицированная форма отчёта – введена с этого года приказом Министерства юстиции от 9 декабря 2025 года № 339. Об этом сообщил начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Псковской области Станислав Рафальский на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 10 июля.

Для заполнения отчёта руководитель НКО должен иметь электронно-цифровую подпись, выданную налоговыми органами, и быть зарегистрированным на портале государственных услуг.

«Минюст России для каждой организации, состоящей на учёте в реестре некоммерческих организаций, создал личный кабинет руководителя. В этом кабинете, соответственно, руководитель должен заполнить сведения об организации, включая сведения об учредителе, об адресе, о видах экономической деятельности, адресе места нахождения. Также с 1 апреля 2025 года, помимо самого отчёта, необходимо загружать устав в электронном виде в личный кабинет. <...> Только в этом случае руководитель может перейти к заполнению унифицированной электронной формы отчёта», – рассказал Станислав Рафальский.

По его словам, в отчёте руководитель сообщает о проведённых мероприятиях, полученных доходах и расходах, а также иных событиях, связанных с достижением уставных целей.

Отметим, в реестре некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридических лиц на территории Псковской области, на данный момент находится 1 129 организаций. С начала года в регионе зарегистрировали 13 новых НКО.