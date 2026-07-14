Алексей Рыбин назвал Псков хорошей площадкой для кинофестиваля «Западные ворота»

11:46, 14 июля 2026, ПАИ

Член жюри VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», музыкант, режиссёр, основатель рок-группы «Кино» Алексей Рыбин в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «Седьмое небо» положительно отозвался о выборе Пскова в качестве площадки для проведения фестиваля.

Алексей Рыбин назвал Псков большим, известным городом, который все знают, и отметил, что люди сюда часто приезжают как туристы. «Очень хорошо отношусь [к Пскову], потому что это большой известный город. Очень много людей приезжает в качестве туристов, в качестве любопытных людей. Хорошее очень место. Хаб экскурсионный», – отметил он.

Гость радиоэфира добавил, что уже бывал в Пскове – здесь он принимал участие в создании сериала «Литейный»: работал редактором, креативным продюсером и сценаристом. «Съёмки проходили много лет назад», – уточнил он.

Напомним, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.