Алексей Рыбин поведал историю названия группы «Кино»

16:00, 24 июля 2026, ПАИ

Название легендарной рок-группы «Кино» родилось спонтанно – Алексей Рыбин предложил его Виктору Цою по дороге из гостей, увидев рекламу кинотеатра, но Цой сначала отказался, а через три дня перезвонил и согласился. Об этом основатель группы рассказал в ходе творческой встречи в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове.

«Мы с Виктором Робертовичем [Цоем. – Прим. ПАИ] шли в гости по Московскому проспекту к главному хиппи Советского Союза Гене Зайцеву, у которого всё время собирались разные люди: ленинградские музыканты. Мы с Витькой туда ходили, проводили там время, – рассказал Рыбин. – В один из вечеров мы у него часа три придумывали название для группы. Ничего не придумали, потом идём обратно по Московскому проспекту и видим рекламу кино, чуть дальше стоит кинотеатр «Космонавт».

«Я говорю: «Витя, давай «Кино» группу назовём. Уже всё надоело, всё перебрали». Он отказался, потому что неинтересно. Думали дальше, а дня через три он позвонил и сказал: «Давай «Кино» будет». Так и повелось», – заключил Алексей Рыбин.

Напомним, с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».