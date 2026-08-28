Более 50 соглашений о сотрудничестве в сфере образования заключили Псковская и Витебская области

13:25, 28 августа 2026, ПАИ

Более пятидесяти соглашений о сотрудничестве в сфере образования заключено между Псковской и Витебской областями. Об этом на заседании рабочей группы по сотрудничеству регионов в рамках Дней Витебской области в Пскове сегодня, 28 августа, сообщила заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передаёт корреспондент ПАИ.

В заседании приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и белорусская делегация во главе с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником.

Как отметила Вера Емельянова, заключение соглашений направлено на то, чтобы каждый школьник и студент за время обучения не просто побывал в соседнем регионе, но и принял участие в профессиональных мероприятиях, которые проходят на территориях Псковской и Витебской областей.

Кроме того, Вера Емельянова предложила расширить формат «Кургана Дружбы» и вывести его на новый уровень. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал это предложение: «Курган Дружбы» всегда был межгосударственным, международным проектом. Думаю, его нужно расширять. Мы достаточно удачно его форматировали, потому что изначально это была встреча партизан и подпольщиков, но, к сожалению, практически никого уже не осталось. Однако мы успели передать формат для молодёжи», – прокомментировал глава региона. Ведерников также подчеркнул, что участники молодёжного лагеря создают интересные и хорошие проекты.

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