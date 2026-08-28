Более 50 соглашений о сотрудничестве в сфере образования заключили Псковская и Витебская области
Более пятидесяти соглашений о сотрудничестве в сфере образования заключено между Псковской и Витебской областями. Об этом на заседании рабочей группы по сотрудничеству регионов в рамках Дней Витебской области в Пскове сегодня, 28 августа, сообщила заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передаёт корреспондент ПАИ.
В заседании приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и белорусская делегация во главе с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником.
Как отметила Вера Емельянова, заключение соглашений направлено на то, чтобы каждый школьник и студент за время обучения не просто побывал в соседнем регионе, но и принял участие в профессиональных мероприятиях, которые проходят на территориях Псковской и Витебской областей.
Кроме того, Вера Емельянова предложила расширить формат «Кургана Дружбы» и вывести его на новый уровень. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал это предложение: «Курган Дружбы» всегда был межгосударственным, международным проектом. Думаю, его нужно расширять. Мы достаточно удачно его форматировали, потому что изначально это была встреча партизан и подпольщиков, но, к сожалению, практически никого уже не осталось. Однако мы успели передать формат для молодёжи», – прокомментировал глава региона. Ведерников также подчеркнул, что участники молодёжного лагеря создают интересные и хорошие проекты.
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Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.
Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.
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