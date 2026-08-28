Товарооборот России и Белоруссии демонстрирует устойчивый рост – Мишустин
Взаимный товарооборот России и Белоруссии системно увеличивается: за пять месяцев он вырос на 12,5 %. Об этом сообщил премьер‑министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
«За пять месяцев он вырос на 12,5 %, и надеюсь, что ещё далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить», – цитирует РИА Новости главу российского правительства.
Михаил Мишустин также подчеркнул, что страны реализуют множество совместных проектов в промышленной сфере, и отметил: «Я знаю, как к этому вы относитесь лично. Поэтому у нас очень много планов, которые так или иначе связаны с производством».
Среди актуальных вопросов повестки – взаимное признание электронной цифровой подписи.
В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия намерена исполнить все намеченные обязательства, в том числе в сферах энергетики и продовольствия.
Ранее сообщалось, что главным направлением развития сотрудничества Псковской и Витебской областей станет экономика. План мероприятий по реализации соглашения между регионами Союзного государства подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник в Пскове.
Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве договор об образовании Сообщества России и Беларуси.
Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой наряду со Смоленской и Брянской областями.
Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.
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