Товарооборот России и Белоруссии демонстрирует устойчивый рост – Мишустин

19:39, 28 августа 2026, ПАИ

Взаимный товарооборот России и Белоруссии системно увеличивается: за пять месяцев он вырос на 12,5 %. Об этом сообщил премьер‑министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

«За пять месяцев он вырос на 12,5 %, и надеюсь, что ещё далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить», – цитирует РИА Новости главу российского правительства.

Михаил Мишустин также подчеркнул, что страны реализуют множество совместных проектов в промышленной сфере, и отметил: «Я знаю, как к этому вы относитесь лично. Поэтому у нас очень много планов, которые так или иначе связаны с производством».

Среди актуальных вопросов повестки – взаимное признание электронной цифровой подписи.

В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия намерена исполнить все намеченные обязательства, в том числе в сферах энергетики и продовольствия.

Ранее сообщалось, что главным направлением развития сотрудничества Псковской и Витебской областей станет экономика. План мероприятий по реализации соглашения между регионами Союзного государства подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник в Пскове.