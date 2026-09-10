В Псковской области более трёх тысяч детей получают меры поддержки в сфере образования

11:47, 10 сентября 2026, ПАИ

Более 3 000 детей пользовались мерами поддержки в сфере образования в Псковской области по итогам прошлого учебного года. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Сергей Николаев в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

Заместитель министра также подчеркнул, что все меры поддержки, обсуждавшиеся на брифинге, востребованы. «Все меры востребованы: и горячее питание, и поступление в учреждения среднего профессионального образования», – сказал Сергей Николаев.

Он напомнил, что в сфере образования региона действует целый комплекс мер поддержки для семей с детьми. Среди них – компенсация стоимости за присмотр и уход в детских садах для многодетных семей, размер которой составляет 20 %, 50 % или 70 % в зависимости от количества детей. Бесплатное питание предоставляется всем школьникам с первого по четвёртый класс, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей в пятых – одиннадцатых классах.

Кроме того, многодетным семьям компенсируется около 60 % стоимости льготных путёвок в детские загородные оздоровительные лагеря.