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Общество

Псковский губернатор сообщил президенту о 10 тысячах приехавших в регион соотечественниках

Псковская область с 2024 года приняла более 10 тысяч человек из недружественных государств, которые приехали для получения вида на жительство и российского гражданства. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал президенту России Владимиру Путину на встрече 10 сентября.

Переехавшие из Канады и Ирландии семьи. Фото из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

По словам Ведерникова, регион привлекает в том числе жителей других стран, которые разделяют традиционные ценности России.

«Сегодня Псковская область – не только колыбель православия, витрина русской культуры, но и динамично развивающийся регион, который привлекает в том числе из недружественных государств жителей, разделяющих наши традиционные ценности», – сказал губернатор.

Он отметил, что Псковская область стала первым регионом в стране, где создали институт уполномоченного по работе с соотечественниками. Кроме того, в регионе действует специализированный центр, работающий по принципу «одного окна».

«И с 2024 года уже больше 10 тысяч человек из этих государств приехали к нам с целью получения вида на жительство и получения гражданства», – сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор также рассказал, что лично вручал российские паспорта новым жителям региона. По его словам, среди них были в том числе ветераны, оказавшиеся в сложной ситуации после выдворения к границе.

«Уже несколько десятков паспортов я вручал, в том числе и ветеранам, которых просто вышвыривают на границу в течение получаса. Многие принимают решение остаться именно в Псковской области», – сказал Михаил Ведерников.

Отметим, что Псковская область является одним из лидеров среди регионов по работе с переселенцами, приехавшими в Россию из западных государств. Государственная программа переселения соотечественников действует в регионе с 2010 года.

В регионе работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку. Псковская область – единственный субъект в России, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками. Эта инициатива губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вошла в число десяти победителей Всероссийского конкурса «Всё дело в людях» второго сезона премии президентской платформы «Россия – страна возможностей».

С 2023 года Псковская область проводит пресс-туры для иностранных журналистов в рамках совместного проекта правительства Псковской области, департамента информации и печати МИД России и представительства МИД России в Пскове. В 2024 году Псковская область стала единственным регионом страны, организовавшим два таких мероприятия за год совместно с МИД России. Кроме того, в 2025 году в Пскове прошла Всероссийская конференция «Время жить в России», посвящённая социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, переехавших в Россию. На конференции опыт Псковской области в адаптации переселенцев признали успешным.

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