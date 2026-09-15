Богом зданные. Печоры стали образцом развития малых городов

12:02, 15 сентября 2026, ПАИ

Печоры сегодня всё заметнее превращаются из преимущественно паломнической точки на карте России в комплексный центр историко-культурного, религиозного и событийного туризма. Доклад губернатора Псковской области Михаила Ведерникова президенту Владимиру Путину в сентябре 2026 года вновь акцентировал, что преображение города и Псково-Печерского монастыря власти рассматривали не как разовую кампанию под юбилей, а как часть долгосрочной модели развития региона.

От юбилея – к новой городской среде

Разговор о Печорах на встрече в Кремле был встроен в более широкую тему: как историческое наследие может работать на экономику, инвестиции и качество жизни небольшого города. Поддержанная президентом программа подготовки к 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря изменила не только саму обитель, но и окружающее городское пространство, подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, в Печорах были приведены в порядок улицы, фасады и общественные территории. Эти работы сопровождались реставрацией монастырских объектов и преобразованием исторического центра. Ведерников отметил, что поток паломников, туристов и гостей после реализации программы увеличился кратно: в выходные дни город испытывает настолько высокий спрос, что «яблоку негде упасть».



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ







Печоры в региональной стратегии давно перестали восприниматься как обособленный религиозный объект. Город включён в связку ключевых точек притяжения Псковской области вместе с Псковом, Изборском и Пушкинскими Горами. Ещё в ходе прежней встречи с президентом губернатор называл эти территории основой будущего туристического роста региона, а развитие железнодорожного сообщения, гостиниц, дорог и общественных пространств должно было сделать такой маршрут не эпизодическим, а круглогодичным.

В 2026 году эта стратегия получила подтверждение на уровне статистики. По данным регионального министерства туризма, в 2025 году Псковскую область посетили более 3 млн туристов и экскурсантов – примерно на 20 % больше, чем годом ранее. Из них более 550 тысяч человек останавливались в коллективных средствах размещения, а свыше 2,5 млн были учтены как экскурсанты. В первом полугодии 2026 года поток продолжил рост ещё на 5 %, а осенний спрос на отели и апартаменты, по данным сервиса «Островок», вырос на 35 % год к году. Значительная часть этого турпотока (включая большое число гостей, которые не попали в официальную статистику) устремилась в Печоры.

Для Печор эти цифры означают одновременно возможность и вызов. Рост числа гостей приносит доход гостиницам, кафе, перевозчикам, экскурсоводам и локальным предпринимателям, но также повышает нагрузку на историческую среду, дорожную сеть, коммунальную инфраструктуру и сам монастырь.

Монастырь как духовный центр

Псково-Печерский монастырь – наиболее известный туристический объект Печор. Его особенность в непрерывности духовной жизни: обитель никогда не закрывалась, и богослужения здесь продолжались даже в советское время. Митрополит Псковский и Порховский Матфей оценивает современный паломнический поток более чем в 500 тысяч человек в год. По его словам, заметный рост произошёл во многом именно благодаря подготовке к 550-летию обители: благоустройству прилегающей территории, ремонтным работам внутри монастыря, обновлению скверов и развитию гостевой инфраструктуры.

Однако в церковной оценке важна не только количественная сторона. Митрополит Матфей связывает востребованность монастыря с живой духовной традицией – прежде всего с традициями старчества и духовничества, сложившимися в обители в начале XX века.

«Традиции старчества, духовничества, которые заложены в обители ещё в начале XX века, сейчас дают хорошие плоды, и люди тянутся за советом, тянутся на богослужения, хотят принять в них участие», – отметил митрополит Матфей.

Чем выше поток паломников, тем больше возможностей для миссионерской, просветительской и социальной работы – и тем выше ответственность за сохранение уклада монастырской жизни.

Митрополит Матфей также обратил внимание, что к увеличению количества приезжающих готовились не один год. Поэтапно создавались паломнические средства размещения, гостиницы, объекты питания и трапезные. Для города это означает, что паломнический туризм постепенно превращается в самостоятельную инфраструктурную отрасль, создающую рабочие места и поддерживающую малый бизнес.

Наследие требует бережного режима

Преображение Печор не сводится к благоустройству и ремонту фасадов. Монастырь, городская застройка, храмы являются частью сложного историко-культурного ландшафта, который нельзя эксплуатировать по правилам обычной туристической достопримечательности.

Правильная эксплуатация древних памятников – одна из ключевых задач епархии, подчеркивает митрополит Матфей. В качестве примера он приводит Мирожский монастырь в Пскове, где число богослужений и посетителей соотносится с требованиями по температурно-влажностному режиму для сохранения фресок XII века. В Псково-Печерской обители аналогичный подход применяется к пещерам: постоянная температура поддерживается в том числе за счёт регулирования графика посещений групп.

То есть рост турпотока в монастыре должен соотноситься с системой ограничений, предварительной записью, маршрутизацией людей и профессиональным экскурсионным сопровождением. Такой подход может вызывать недовольство у отдельных посетителей, особенно в пиковые даты, но он необходим для того, чтобы уникальные объекты сохранились для будущих поколений.

В более широком масштабе речь идёт о региональной программе восстановления наследия. По словам Михаила Ведерникова, с 2020 года в Псковской области в нормативное состояние приведены уже 69 объектов культурного наследия – при первоначальном плане в 36 объектов. Расширение перечня связано с результатами исследований и экспертных обследований: многие памятники десятилетиями не получали масштабной реставрации, а потому новые объекты включались в программу по мере выявления необходимости.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, ранее возглавлявший Псковскую епархию и курировавший подготовку к юбилею обители, в сентябре 2026 года назвал произошедшие изменения результатом не формальной отчётности, а отношения к территории и её жителям.

«За этими нашими мечтами сегодня стоят конкретные дела, которые видит каждый на Псковщине. Достаточно просто посмотреть на Псков, Изборск и, конечно же, Печоры. Всё это ведь выросло не из бумаг, не из бюрократии – из одной простой любви к этой земле и к её людям», – заявил митрополит Тихон.

В этой оценке можно увидеть главный смысл «печорской модели»: реставрация становится успешной тогда, когда она возвращает историческим зданиям содержание. Отреставрированный храм должен оставаться храмом, а не превращаться в декоративный фон; монастырь – пространством молитвы и духовной помощи, а не исключительно туристическим объектом; город – местом жизни для местных жителей, а не декорацией выходного дня.

Главные задачи Печор

Печоры уже получили мощный импульс благодаря юбилею монастыря, федеральной поддержке реставрации и совместной работе региональных властей, Русской православной церкви, благотворителей и бизнеса. Теперь город входит в более сложный этап: важно не только сохранить результат, но и превратить его в устойчивую систему развития.

Ключевые задачи на ближайшие годы в этом смысле сохраняются. Во-первых, продолжение развития круглогодичного туризма, чтобы поток не концентрировался только в праздники, выходные и высокий сезон. Во-вторых, увеличение продолжительности пребывания гостей в Псковской области, в Печорах, в частности, за счёт гостиниц, культурной программы, локальной гастрономии и новых городских маршрутов. В-третьих, защита монастырских пещер, храмов и исторической среды от чрезмерной нагрузки через регулирование посещений и профессиональное сопровождение. В-четвертых, поддержка местного малого бизнеса – кафе, ремесленных мастерских, гостиниц, экскурсионных проектов и сервисов для паломников. И наконец, сохранение города как комфортного места для жителей, а не только как территории, ориентированной на внешний поток гостей.

Отдельная задача – развитие социальной роли обители и города, включая поддержку семей ветеранов СВО и работу центра духовной реабилитации, о которой губернатор также докладывал президенту.

Главный ресурс Печор – не только увеличившееся число гостей. Это способность города сохранить подлинность. Если благоустроенные улицы, восстановленные фасады, новые гостиницы и туристические маршруты будут работать на сохранение этой подлинности, а не на её имитацию, Печоры смогут наращивать свой потенциал как один из наиболее сильных центров культурного и духовного туризма Северо-Запада России.