О безопасности пациентов поговорили в программе «Анамнез». Главное

16:41, 18 сентября 2026, ПАИ

Программа «Анамнез» вышла в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 18 сентября. Гостями программы стали главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и главный внештатный терапевт минздрава Псковской области Екатерина Астафьева.

Главное:

- Главный принцип врача — не навреди. Это работа человека с человеком.

- Безопасность пациентов — это комплекс мер для избежания ошибок.

- Первое правило пациента — терпение.

- На приём к врачу лучше прийти с заготовленными вопросами.

- Не надо стесняться задавать вопросы, даже неудобные.

- Не советоваться с ИИ и нутрициологами рекомендуют псковские врачи.

- На этапе госпитализации работает трехступенчатая система идентификации личности, чтобы избежать ошибки. Не надо раздражаться по этому поводу.

- Все сомнения в правильности лечения можно разрешить в стенах лечебного учреждения.