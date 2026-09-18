О безопасности пациентов поговорили в программе «Анамнез». Главное
Программа «Анамнез» вышла в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 18 сентября. Гостями программы стали главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и главный внештатный терапевт минздрава Псковской области Екатерина Астафьева.
Главное:
- Главный принцип врача — не навреди. Это работа человека с человеком.
- Безопасность пациентов — это комплекс мер для избежания ошибок.
- Первое правило пациента — терпение.
- На приём к врачу лучше прийти с заготовленными вопросами.
- Не надо стесняться задавать вопросы, даже неудобные.
- Не советоваться с ИИ и нутрициологами рекомендуют псковские врачи.
- На этапе госпитализации работает трехступенчатая система идентификации личности, чтобы избежать ошибки. Не надо раздражаться по этому поводу.
- Все сомнения в правильности лечения можно разрешить в стенах лечебного учреждения.
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