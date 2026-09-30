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Общество

Приёмный кабинет священника организуют на фестивале «Архондарик» в Печорах

Все три дня работы фестиваля монастырской кухни «Архондарик» на площадке будут присутствовать священнослужители. Об этом сообщил настоятель храма Святого Благоверного Князя Александра Невского в Пскове, секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев на брифинге в медиацентре ПАИ.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

«Мы, более того, организовали специальную палатку, как приёмный кабинет, где будет всегда присутствовать священник. Это может быть такой прямой интерактив, вопросы и ответы любых проходящих мимо людей», – сказал отец Андрей.

Генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин отметил, что у гостей фестиваля будет возможность задать священнослужителям вопросы, которые они стесняются задать в церкви.

«Что касаемо лекционной программы, здесь как раз таки можно будет пообщаться со священнослужителями и задать им вопросы. Возможно, вы стесняетесь спросить и думаете, зачем идти со своим вопросом, кого-то отвлекать, что-то спрашивать. То здесь как раз мы говорим о том, что в такой обстановке, после лекции, конечно же, можно будет пообщаться со священнослужителями и задать вопросы, которые вас интересуют», – сказал Робин.

Отец Андрей сообщил, что на фестивале все три дня будут проходить лекции. «В качестве докладчиков мы избрали трёх очень известных псковских священников. Один из них – иеромонах Пантелеймон Ледин, руководитель нашего епархиального отдела по образованию, преподаватель Псковского духовного училища и Псково-Печерской семинарии», – рассказал отец Андрей.

Изображение из канала Театрально-концертной дирекции Псковской области в мессенджере MAX

Во второй день в качестве докладчика выступит протоиерей Артемий Лутченко, клирик кафедрального Троицкого собора города Пскова, известный по передачам «Пастырь». «Ещё один замечательный докладчик – иерей Роман Гизитдинов, который трудится на подворье Псково-Печерского монастыря здесь, в городе Пскове, и является руководителем епархиального миссионерского отдела», – рассказал отец Андрей.

Александр Робин добавил, что расписания и темы лекций уже опубликованы. «Лекции будут начинаться в 11:00, 12:30 и в 14:00. У нас пройдут лекции не только со священнослужителями. Также будут организованы лекции от специалистов флористической студии «Васса». Вы со своими детьми сможете пройти лёгкие флористические мастер-классы и, допустим, забрать с собой с нашего фестиваля красивый осенний венок гостеприимства. Вот такие флористические мастер-классы будут проходить у нас каждый день», – пояснил он.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX анонсировал проведение нового фестиваля «Архондарик», который состоится в Псковской области. С 2 по 4 октября в Печорах впервые пройдёт фестиваль монастырской кухни, который объединит подворья Псковской области и других регионов России.

Для гостей мероприятия будет работать сразу несколько локаций: ярмарочная и просветительская площадки и открытая кухня. Помимо этого, состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Среди уже заявленных артистов – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, группа «Родная Речь», детский хор из Печор «ЛаккиЛайк» и другие.

Свои блюда и угощения представят Казанский женский монастырь близ Данилова (Ярославская область), Снетогорский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, Псково-Печерский монастырь и другие.

Мероприятие пройдёт при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.

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