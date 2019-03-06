0
17:52
Из-за погоды третий этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью переносится на 16 марта
11:29
День открытых дверей в воркаут-центре Пскова пройдёт 9 марта
18:00
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
16:59
Стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019»
12:36
Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
14:42
24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня
18:04
Игры ветеранов пройдут в рамках IX футбольного марафона «Чернево-2019» 2 марта
Еще новости
Спорт

Из-за погоды третий этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью переносится на 16 марта

Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области и СЗФО по автомногоборью «Лукоморье-2019», который должен был пройти 9 марта, переносятся на 16 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автомобильного спорта Псковской области, такое решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

Отметим, соревнование планировать провести на льду Псковского озера в Печорском районе, в качестве резервного места был обозначен картодром «Печорский».

Напомним, I-й этап областного автомногоборья состоялся 19 января на картодроме «Печорский». Его победителем в абсолютном зачете стал пскович Алексей Блохин. II-й этап прошел 9 февраля в деревне Алтун Новоржевского района. В абсолютном зачете победу одержал петербуржец Александр Шуляев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Из-за погоды третий этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью переносится на 16 марта
06 марта 2019
Из-за погоды третий этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью переносится на 16 марта
День открытых дверей в воркаут-центре Пскова пройдёт 9 марта
05 марта 2019
День открытых дверей в воркаут-центре Пскова пройдёт 9 марта
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
03 марта 2019
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
Стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019»
03 марта 2019
Стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019»
Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
02 марта 2019
Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня
28 февраля 2019
24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня
Игры ветеранов пройдут в рамках IX футбольного марафона «Чернево-2019» 2 марта
27 февраля 2019
Игры ветеранов пройдут в рамках IX футбольного марафона «Чернево-2019» 2 марта
Глава региональной Федерации хоккея о скандале с «ВДВ-Купол»: В случае повторения ситуации команда будет снята с соревнований
26 февраля 2019
Глава региональной Федерации хоккея о скандале с «ВДВ-Купол»: В случае повторения ситуации команда будет снята с соревнований

Идет загрузка...