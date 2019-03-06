Из-за погоды третий этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью переносится на 16 марта

17:52, 06 марта 2019, ПАИ

Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области и СЗФО по автомногоборью «Лукоморье-2019», который должен был пройти 9 марта, переносятся на 16 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автомобильного спорта Псковской области, такое решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

Отметим, соревнование планировать провести на льду Псковского озера в Печорском районе, в качестве резервного места был обозначен картодром «Печорский».

Напомним, I-й этап областного автомногоборья состоялся 19 января на картодроме «Печорский». Его победителем в абсолютном зачете стал пскович Алексей Блохин. II-й этап прошел 9 февраля в деревне Алтун Новоржевского района. В абсолютном зачете победу одержал петербуржец Александр Шуляев.