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Общество

Сегодня в России отмечают Прощеное воскресенье и Масленицу

Сегодня, 10 марта, православные отмечают Прощеное воскресенье, после которого наступит Великий пост, который продлится 7 недель — с 11 марта по 27 апреля — и завершится празднованием Пасхи.

В этот день верующие просят друг у друга прощения, чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни, и очистить сердце от грехов. В храмах сегодня вспоминают изгнание из рая Адама: перед началом Великого поста, Православная церковь призывает плакать и сокрушаться о своих грехах, как это делал изгнанный Адам.

Также в России Прощенное воскресенье приходится на последний день Масленичной недели.

В связи с проведением праздничных мероприятий в Пскове и Великих Луках будет изменена схема движения городского транспорта.

В областном центре сегодня в 13:00 будет организовано народное гуляние «Широкая Масленица» (на территории Октябрьской площади и Детского парка), а в 16:00 состоится традиционное сжигание чучела Масленицы.

Кроме того, сегодня в Пскове на праздновании Масленицы будет проводится сбор средств на лечение 3-летнего мальчика из Печорского района.

Отметим, посещение праздничных мероприятий, посвящённых проводам зимы и Масленичным гуляниям в Псковской области, вошло в список 10 лучших путешествий по России в марте.

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